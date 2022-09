Svečanost promocije najmlađih oficira Vojske Srbije

BEOGRAD - Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije biće održana danas u 10 časova, ispred Doma Narodne skupštine Srbije.

Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, saopštila je Pres služba Predsednika. U centru grada će biti izmenjen režim saobraćaja, pošto će neke ulice biti zatvorene od danas od 16 do 19 časova i sutra od osam do 14,30 časova, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Za saobraćaj će biti zatvoren Trg Nikole Pašića, u celini do Terazija, zatim Dečanska, od Nušićeve do Trga Nikole Pašića, Takovska, od ugla sa Kosovskom do raskrsnice Bulevar kralja