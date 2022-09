Nvaneri najmlađi fudbaler koji je igrao u Premijer ligi

LONDON: Fudbaler Arsenala Itan Nvaneri postao je danas najmlađi igrač koji je igrao utakmicu Premijer lige, prenose britanski mediji.

On je debitovao za ekipu Arsenala na meču protiv Brentforda u osmom kolu Premijer lige sa 15 godina i 181 danom. Nvaneri je ušao u igru u 92. minutu. On je oborio rekord Harvija Eliota, koji je debitovao u Premijer ligi s 16 godina i 30 dana. Navijači Arsenala su sa tribina pevali "On ujutru ide u školu..." kada je mladi engleski reprezentativac ušao u igru. "Nvaneri je rođen 2007. godine što znači da se stadion "Emirejts", koji je nov, otvorio pre nego što je on