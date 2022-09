Snažan tajfun pogodio južni Japan, hiljade ljudi evakuisano

Snažan tajfun koji se približava južnom Japanu doneo je vetrove i jaku kišu u toj oblasti danas, zbog čega su zabeleženi prekidi struje, paralisan je kopneni i vazdušni saobraćaj a hiljade ljudi je evakuisano.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je tajfun Nanmadol sada blizu južnog ostrva Jakušima, da donosi vetrove jačine do 162 kilometara na sat i da se polako kreće severno ka glavnom japanskom južnom ostrvu Kjušuu gde se očekuje da će dortaći kopno kasnije danas. Prognozira se da će tajfun skrenuti na istok i stići do Tokija u utorak. Agencija je predvidela da će do ponedeljka u podne pasti do 50 centimetra kiše i upozorila na poplave i klizišta. Agencija