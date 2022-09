Radovi menjaju trasu gradskog prevoza: Majstori u Bulevaru despota Stefana do 30. septembra

TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju Bulevara despota Stefana na delu od Francuske do Ulice braće Jugovića od sutra do 30. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, pošto će ova deonica biti potpuno zatvorena za saobraćaj.

Foto: Z. Jovanović Tako će linija 27 saobraćati na trasi Studentski trg - Mirijevo 3, u oba smera ulicama Vase Čarapića, Kolarčevom, Terazije, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom, dok će linije 32E i 43 ići od Železničke stanice "Pančevački most" ka Višnjici i Kotežu, u oba smera Poenkareovom, Jovana Avakumovića, Bulevarom despota Stefana i dalje normalno. Na ovom putnom pravcu trasu će promeniti i noćne linije 15N, 27N i 32N, 56N, 101N, 202N, 301N, 511N,