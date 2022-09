MUP se o oglasio o ubistvu u Zemunu: Posle svađe, drvenom palicom tukao je suprugu (27) do smrti!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su S.

D. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštio je MUP Srbije. Kako se sumnja, S. D. on je sinoć u kući u Ulici Živka Petrovića u Zemunu, nakon verbalne rasprave, drvenom palicom pretukao svoju dvadesetsedmogodišnju suprugu koja je od zadobijenih povreda preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. (Kurir.rs) Bonus video: 00:12 MLADA