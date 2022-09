Ovako izgleda auto posle sinoćnje nesreće kod Kaća: Siloviti udar otvorio gepek, prednji deo smrskan (foto)

BEOGRAD/KAĆ - Na putu Novi Sad-Zrenjanin, kod isključenja za Kać, sinoć se dogodila tepka saobraćajna nesreća a na mesto udes odmah su došle sve hitne službe - vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Prema rečima doktora Zorana Krulja, portparola novosadske hitne pomoći, u nezgodi koja se desila na Zrenjaninskom putu kod Kaća, povređene su tri osobe. Poziv je primljen u 19.37 sati. Sve službe radile su do duboko u noć i posle uviđaja, raskrčujući put i odnoseći slupana vozila. Na licu mesta zbrinut je muškaraca star 57 godina koji je sa višestrukim povredama prevezen u Urgentni centar Kliničkog