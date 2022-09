Vučić: Ne postoji nikakva šansa da pustimo Kosovo u UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći o tzv. novom okviru pregovora, da su Pletner, Bon i Lajčak njemu doneli papir koji je on odbio da primi, iako ga je pročitao, kao i da ne postoji nikakva šansa da pustimo Kosovo u UN.

– Znam šta su bile nečije ideje. Kada sam govorio o novoj arhitekturi nisam nikog lagao. Oni su posle sami potvrdili sve što sam rekao, kada je Peter Stano rekao da nam trebaju paralelni pregovori. Ja sam dovoljno iskusan da ne uzmem taj papir. Taj papir sada čeka da ga uzmem, ali još ne mogu, glava me boli – rekao je on. Predsednik je izričito rekao da ne postoji nikakva šansa da pustimo Kosovo u UN. – Ljudi misle da je to samo nekom opsovati majku i idemo dalje.