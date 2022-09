Zelenski poručio: Ukrajina mora biti slobodna

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio da se možda nekome čini da je posle niza pobeda Oružanih snaga Ukrajine došlo do izvesnog zatišja.

Ali, kako kaže, to je samo priprema, jer, cela Ukrajina mora biti slobodna. Zelenski je u video poruci rekao da su ukrajinske snage oslobodile Izjum, Balakleju, Kupjansk i Harkovsku oblast, ali da će biti oslobođeni i Marijupolj, Melitopolj i Herson, kao i ostali delovi Ukrajine koji su pod kontrolom ruskih snaga, prenosi Ukrinform. – Možda se sada nekome od vas čini da posle niza pobeda imamo neku vrstu zatišja. Ali to nije zatišje. To je priprema za sledeći niz.