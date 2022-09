Optužen profesor Arhitektonskog fakulteta za polno uznemiravanje

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu V. P.

Predlog je podnet zbog polnog uznemiravanje dve studentkinje. Tužilaštvo je predložilo sudu da profesoru izrekne uslovnu osudu, na taj način što bi utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, sa rokom proveravanja od dve godine, saopštilo je to tužilaštvo. On se sumnjiči da je od novembra 2021. do 20. maja 2022. godine polno uznemiravao oštećene A. T. i M. D. na taj način što je primenio verbalno, neverbalno i fizičko ponašanje koje predstavlja povredu