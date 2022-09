Baton Hadžiju: Ako na proleće ne postigne sporazum sa Beogradom pada Kurtijeva Vlada

Novinar i analitičar Baton Hadžiju, vlasnik medija „Albanianpost“ koji je objavio dokument o novom smeru pregovora Beograda i Prištine, rekao je večeras da će vlada Aljbina Kurtija pasti ukoliko sporazum na proleće ne bude postignut.

U okvirnom dokumentu za dijalog koji je objavljen u njegovom mediju, prema njegovim rečima, predlagači su želeli da ukažu da su pregovaračke strane te koje odugovlače proces. „Vlada može biti i srušena ako ovaj sporazum ne bude prihvaćen. To je gruba rečenica, ali je nacrt za one koji ne prihvataju sporazum. Na proleće sledeće godine dogovor mora da bude postignut“, naglasio je on u izjavi za prištinsku televiziju T7. Povodom dokumenta objavljenog u