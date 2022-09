Čanak: Povlačim se sa čela LSV, ali ostajem u politici

Predsednik lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak rekao je da se povlači sa čela stranke, ali ne i iz političkog života.

"To nije ništa spektakularno. Povlačim se sa čela stranke, ali ne i iz političkog života. Neću više da se bavim organizacijom, već sam 32 godine na čelu LSV i smatram da je dosta", rekao je Čanak za Tan‌jug. On je dodao da će Skupština LSV biti održana u novembru i da će se tada birati novi predsednik, ističući da se on ovog puta neće kandidovati za mesto prvog čoveka stranke. "Toliko sam stvari već prošao u politici i sa strankom i smatram da treba prepustiti