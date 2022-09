Upozorenje RHMZ: Sneg

Beograd -- U Srbiji će danas biti oblačno i sveže vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, dok su u periodu do oko pola devet ovoga jutra moguće i padavine.

Kako piše u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se i sneg i to na planini Kopaonik. Hladno vreme za ovo doba godine, danas uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije. Suvo može biti samo na krajnjem jugu Srbije i u Timočkoj krajini. Jutarnja temperatura od četiri do devet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 12 do 18 sepeni. Vetar slab i umeren severozapadni.