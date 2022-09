Danas još hladnije vreme: U Srbiji tokom dana oblačno sa kišom, temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će danas jutro biti hladno sa niskom oblačnošću i lokalnom pojavom magle, uglavnom po kotlinama, visoravnima i duž rečnih dolina jugozapadne i južne Srbije.

Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni, saopštio je RHMZ. "SUTRA NAJHLADNIJI DAN" Meteorolog Todorović otkriva da li ćemo imati miholjsko leto "SNEG BI MOGAO DA PORANI" Velika vremenska prognoza Marka Čubrila za "Blic": Ovo je bilo najtoplije leto od 1888, a očekuje nas još SUNČANIH dana U Beogradu