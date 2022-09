Na marginama Generalne skupštine UN: Predsednik Vučić se sastao sa Miroslavom Lajčakom (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, na marginama otvaranja Generalne debate 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Koristan razgovor sa Miroslavom Lajčakom na marginama 77. Generalne skupštine UN i dobra prilika da još jednom istaknemo zalaganje Srbije u cilju očuvanja mira i stabilnosti celog regiona", naveo je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, objavio je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na