Amerika i Rusija lete zajedno u svemir

Svetske velesile Rusija i Amerika danas šalju posadu na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) u prvoj zajedničkoj misiji od ruske invazije na Ukrajinu.

Kapsulom Sojuz poleteće astronauti Sergej Prokopjev i Dimitrij Petelin i predstavnik NASA Frank Rubio. Lansiranje je zakazano u 11.45 sa kosmodroma Baikonur u kazahstanskoj stepi u Središnjoj Aziji. Let do ISS trajaće tri sata, a posada će u svemiru provesti tri meseca. Pre nekoliko nedelja Rubio je ovaj let, prenosi Indeks, okarakterisao kao „jako važnu misiju”, dodavši da je postao dobar prijatelj s članovima ruske posade. Saradnja NASA s ruskom svemirskom