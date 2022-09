Danas oblačno, hladnije, sa kišom

U Srbiji će danas jutro biti hladno sa niskom oblačnošću i lokalnom pojavom magle, uglavnom po kotlinama, visoravnima i duž rečnih dolina jugozapadne i južne Srbije.

Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 8, a najviša dnevna oko 14 stepeni, prenosi Tanjug. Prema izgledima za narednih sedam dana, do 28.