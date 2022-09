Federer: Vrlo brzo sam shvatio da je blizu kraj karijere

LONDON – Švajcarski teniser Rodžer Federer izjavio je da je odluka o povlačenju došla pošto je prestao da veruje u povratak, prenosi Bi-Bi-Si.

Federer je pre šest dana objavio da se povlači posle „Lejver kupa” u Londonu, koji će biti odigran od 23. do 25. septembra. „Poslednje tri godine bile su u najmanju ruku teške. Znao sam da sam na tankom ledu poslednjih godinu dana, otkako sam igrao na Vimbldonu. Pokušao sam da se vratim, ali postojalo je ograničenje u pogledu onoga što sam mogao da uradim. I prestao sam da verujem u to. Vrlo brzo sam shvatio da je gotovo. Tako da se postavljalo pitanje, kako to da