Maljkovićeva: Neprihvatljivo

Selektorka Srbije Marina Maljković nezadovoljna je igrom tima u prvom poluvremenu na startu Svetskog prvenstva u Australiji.

Srbija je dobro otvorila meč, ali je postigla samo 12 poena u drugoj četvrtini u kojoj su Kanađanke stigle do dovocifrene prednosti i na kraju slavile 67:60. "Neprihvatljivo je to tako smo igrali u drugoj deonici. Mnogo izgubljenih lopti, što je bilo ključno na meču. Bili smo bolji u skoku, ali na kraju to ništa nije značilo. U prvoj četvrtini smo igrali tako treba. Naravno, bilo je grešaka, ali držali smo se plana. Bilo je nekoliko dobrih momenata i u drugom delu.