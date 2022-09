Đoković: Samo mogu da se nadam da ću da igram u Melburnu

LONDON: Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da ne zna da li će naredne godine moći da igra na Australijan openu, i da može samo da se nada, prenosi "Jurosport".

Đoković se trenutno nalazi u Londonu gde će od 23. do 25. septembra igrati na Lejver kupu. On je odgovorio i na pitanje novinara da li planira da igra naredne godine u Melburnu. "Samo mogu da se nadam, to je sve što mogu da kažem. Takva odluka nije u mojim rukama", rekao je Đoković, koji je početkom godine deportovan iz Australije. Jedan od najboljih tenisera sveta Švajcarac Rodžer Federer na turniru u Londonu odigraće poslednji meč u karijeri. "Uvek će postojati