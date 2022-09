Sutra promenljivo vreme, moguća kratkotrajna kiša

U Srbiji će sutra biti promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od dva do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra ujutro biti magla, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim delovima grada moguća je i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 8, a najviša oko 18 stepeni Celzijusa. U Srbiji će do