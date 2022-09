Danas smena sunca i oblaka, ponegde mogući pljuskovi

U Srbiji će danas biti hladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak koji ponegde može biti praćen i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od četiri do 10, a najviša od 15 do 19 stepeni, prenosi Beta. U Beogradu će biti promenljivo i hladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 16 stepeni.