Zelenski se obratio UN: Ukrajina zahteva kaznu za Rusiju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski večeras se video porukom obratio tokom Generalne debate svetskih lidera, na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

On je tražio kaznu za Rusiju, zato što je pokušala da ukrade teritoriju Ukrajine i smrt ljudi. - Govorim u ime države koja se brani. Hoću da otkrijem kako je moguće postići mir. Ne samo za nas, već svima koji se nađu u sličnim okolnostima. To je formula koja kažnjava zločin i poštuje život i teritorijalni integritet - rekao je Zelenski. Predsednik Ukrajine ističe da on želi mir, ali da postoji jedan identitet koji želi samo rat, ne imenujući Rusiju. - Povelja UN