Nove cene goriva – dizel 213, benzin 172 dinara

Ministarstvo trgovine objavilo je najviše maloprodajne cene goriva koje će važiti do 30. septembra do 15 časova, pa će cena dizela biti nešto niža – 213 dinara za litar, kao i benzina BMB 95 – 172 dinara. Dizel će biti za tri dinara, a benzin za dva dinara jeftiniji nego prethodnih sedam dana, javlja Tanjug. Ministarstvo cene određuje u skladu sa Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte i objavljuje ih svakog petka do 15 časova.