VIDEO: Rusi masovno napuštaju zemlju, na granicama kilometarske kolone

Rusi masovno napuštaju svoju domovinu otkako je lider te države Vladimir Putin proglasio mobilizaciju 300.000 vojnika za rat u Ukrajini.

Na snimcima sa graničnih prelaza vide se kilometarske kolone automobila, prenosi Blic. Iako iz Kremlja tvrde kako su izveštaju o egzodusu ratno sposobnih muškaraca "napumpani", na brojnim graničnim prelazima s Rusijom stvaraju se kolone automobila, a gužva je i na aerodromima, prenosi Dnevnik.hr. Gužve su nastale na granicama Rusije s Kazahstanom, Mongolijom i Finskom. A long queue on the Russian-Mongolian border. Russians flee from mobilization in all possible