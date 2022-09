Putin potpisao zakon o vojnom roku: Ko odbije mobilizaciju – drakonska kazna

Danas je 212. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja iz Ukrajine možete pratiti u našem blogu uživo na portalu Nova.rs. Više od 730 ljudi uhapšeno je danas širom Rusije na protestima protiv mobilizacije, saopštio je ruski pokret za zaštitu ljudskih prava OVD-Info. Prema njihovim informacijama policija je hapsila demonstrante u 32 grada širom Rusije, od Sankt Peterburga do Sibira. Anti- #mobilization protests today all over #Russia. About 100 people arrested