Meteorolozi kažu da od sunca danas nema ništa: Oblačno i još toplije nego juče, čak do 25! Ali po podne stiže preokret

BEOGRAD - U Srbiji će ujutro biti hladno vreme, a tokom dana umereno i potpuno oblačno i toplo dok će od popodneva biti mestimično kiše i lokalnih pljuskova koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku i jugoistoku tokom većeg dela dana će biti pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, na jugu Banata umeren povremeno i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od dva do 11 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana umereno i potpuno oblačno i toplo vreme, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar, uveče sa slabom kišom. Jutarnja temperatura će se