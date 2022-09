Uhapšen mladić zbog ubistva kod Golupca

POŽAREVAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Golupcu uhapsili su A.

M. (25) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštila je danas Policijska uprava Požarevac. On se sumnjiči da je sinoć, posle svađe, u kući u okolini Golupca, 62. godišnjem muškarcu zadao više udaraca predmetom nalik na ašov, nanevši mu teške telesne povrede od kojih je povređeni preminuo prilikom transporta do Doma zdravlja u Golupcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu