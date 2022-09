Ubistvo kod Golupca, uhapšen osumnjičeni

Policija je u Golupcu uhapsila muškarca iz okoline tog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštila je Policijska uprava Požarevac.

Uhapšeni A.M. ( 25 ) se sumnjiči da je sinoć, posle svađe, u kući u okolini Golupca, 62-godišnjem muškarcu zadao više udaraca predmetom nalik na ašov, nanevši mu teške telesne povrede od kojih je povređeni preminuo prilikom transporta do Doma zdravlja u Golupcu, navodi PU Požarevac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.