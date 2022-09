Dodik: Za 30 godina Republiku Srpsku vidim kao nezavisnu državu

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je uvek imao jasnu politiku koja je značila jačanje Republike Srpske, ističući da je RS stabilnija nego ikada.

Naveo je da je proteklih decenija obavljao važne funkcije u Srpskoj, da je jedno vreme bio i opozicija, ali da nikada nisu izostajali pritisci stranaca, pa čak i prijetnje po njega i njegovu porodicu. "One su me samo ojačavale da nastavim. Uvek sam se vodio time koliko moje ponašanje donosi ili odnosi Republici Srpskoj i da li je ugrožavamo ako kažemo da nešto nećemo", rekao je Dodik u nedelju uveče za RTRS. On je rekao da je davno shvatio da Republici Srpskoj može