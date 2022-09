Evroposlanici: Srbija ne može da nastavi pregovore ako ne uvede sankcije Rusiji

Evropska unija ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se Beograd ne uskladi sa sankcijama EU protiv Rusije, objavile su Socijaldemokrate, druga najbrojnija poslanička grupa u Evropskom parlamentu.

Tako je ova grupa prokomentarisala potpisivanje plana konsultacija ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije u Njujorku. „Veoma razočaravajuće od države koja teži da se pridruži EU“, napisao je poslanik Socijaldemokrata iz Hrvatske Tonino Picula. The EU cannot continue accession talks with Serbia if they don’t align with EU sanctions against Russia. That’s what we will say in the Parliament’s upcoming enlargement report. @TPicula: “Very disappointing coming