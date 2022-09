Iran, protesti i nasilje: „Gore je nego na snimcima“, kaže jedna od žena koju je uhapsila iranska policija

BBC News pre 1 sat

Getty Images

„Oborili su me na zemlju, a policajac je stavio čizmu na moja leđa. Šutnuo me je u stomak, vezao mi ruke, podigao me za ruke i zatim me gurnuo u kombi."

Ovako pedesetjednogodišnja Marijam, demonstrantkinja uhapšena prošle nedelje u centru Teherana, opisuje trenutak kad su je uhapsile iranske snage bezbednosti.

Protesti se nastavljaju u Iranu posle smrti Mahse Amini, dvadesetdvogodišnje žene koju je privela policija za moral zato što je u petak 16. septembra navodno prekršila propise o hidžabu.

Policija tvrdi da je ona umrla prirodnom smrću dok se nalazila u pritvoru, ali njena porodica kaže da su je policajci udarili pendrekom po glavi i da su udarali njenom glavom o vrata svog vozila.

Iako su demonstracije, koje su predvodile uglavnom žene, započele kao protesti zbog iranskih obaveznih zakona o nošenju hidžaba, vrlo brzo su prerasli u antivladine proteste.

Nemiri su sada izbili u više od 80 gradova.

„Nemilosrdna hapšenja"

EPA U većini od 31 iranske provincije odvijaju se protesti zbog smrti Maše Amini

Uprkos prekidima interneta širom zemlje, na društvenim mrežama se i dalje objavljuju snimci iranskih snaga bezbednosti kako hapse demonstrante.

„Gore je nego što vidite na tim snimcima", dodaje Marijam, što nije njeno pravo ime.

„Čula sam jednog od njihovih komandanata kako izdaje naređenje vojnicima da budu nemilosrdni.

„Policajke su jednako užasne. Jedna od njih me je ošamarila i nazvala me izraelskim špijunkom i prostitutkom."

BBC je dobio na uvid snimke na kojima komandanti naređuju policajcima za razbijanje demonstracija da „ne žale demonstrante i da pucanju u njih".

Na video snimcima čiju je autentičnost potvrdio BBC takođe se vidi kako snage bezbednosti ispaljuju bojevu municiju u demonstrante i hapse sve koje mogu da uhvate.

Prema državnim medijima, do sada je poginulo više od 40 demonstranata.

Većina lokalnih vlasti nije objavila broj ljudi koji je uhapšen od izbijanja protesta.

Glavni tužilac Mazandrana, severne pokrajine, saopštio je da je u prvih 10 dana demonstracija uhapšeno najmanje 450 demonstranata.

Prema informacijama grupa za zaštitu ljudskih prava, privedeno je još hiljade drugih demonstranata širom zemlje.

Social Media Posledice nasilnih hapšenja demonstranata u Iranu

„Gurnuo sam pripadnika bezbednosti i pokušao da pobegnem, ali su vrlo brzo stigle druga i treća osoba", rekao je Sem, mladi demonstrant iz jednog velikog grada u Iranu.

„Posle nekoliko sekundi, više od 15 agenata me je nemilosrdno tuklo."

Dodao je: „Osetio sam ukus krvi u ustima i udarce elektrošokera na telu. Oborili su me na zemlju, vezali mi ruke iza leđa i vezali mi stopala mojim pertlama."

„Jedan od vojnika me je šutnuo u levo oko dok me je vodio do punkta na kom su držali druge pritvorenike."

Pogledajte video:

„Neustrašive devojke"

Predsednik Ebrahim Raisi obećao je da će se „odlučno razračunati" sa protestima, koji su se sada proširili na većinu od 31 pokrajine u Iranu.

Za mnoge od demonstranata, on je ostao upamćen po učešću u masovnim pogubljenjima političkih zatvorenika osamdesetih.

„Držali su mene i druge pritvorenike na podu autobusa jedne preko drugih sat i po", rekao je Sem.

„Setio sam se Raisijeve uloge u pogubljenju političkih zatvorenika i, na trenutak, pomislio da će i mene pogubiti, jer im je već davao zeleno svetlo za to."

Nema dokaza da je predsednik izdao bilo kakva naređenje za pogubljenje demonstranata tokom ovih sukoba.

Social media Žene predvode proteste u Iranu

Ali u Marijaninom kombiju, koji je prebacivao demonstrante u veliku ustanovu Iranske revolucionarne garde (IRGC), uhapšenici su nastavili da protestuju.

„Bilo je i drugih devojaka sa mnom u kombiju, ali one su bile mnogo mlađe", kaže ona.

„Kad sam videla njih i koliko su hrabre, sabrala sam se. Počele su da mi pomažu."

„Vikale su i podsmevale se policajcima. Ova generacija je drugačija od moje generacije. One su neustrašive."

Mnogobrojne fotografije i snimci čiju je autentičnost potvrdio BBC na persijskom pokazuju duge redove ljudi ispred ozloglašenog zatvora Evin u severnom Teheranu, gde se drže politički zatvorenici.

Porodice uhapšenih demonstranata čekale su da bi dobile informacije o nestalim ili uhapšenim članovima porodice i da bi im rekli da dođu sa dokumentima da ih preuzmu uz kauciju.

BBC Families of arrested protesters waited to ask for information on their missing or detained family members

Jedan od članova porodice rekao je za BBC da su vlasti pretile porodici da ne objavljuju javno hapšenje „ili će se njihova situacija pogoršati".

Ali ne prebacuju se svi u velike pritvorske centre.

Mnogi se drže u malim policijskim stanicama i drugim ustanovama IRGC-a, od kojih su mnoge nepoznate javnosti.

„Prebačeni smo u malu policijsku stanicu. Nisu bili spremni da prime toliko ljudi", kaže Marijam za BBC.

„Stavili su najmanje 60 žena, uključujući mene, u malu sobu. Stajale smo jedna uz drugu i nismo mogle ni da sednemo ni da se pomerimo."

„Rekli su nam da ne možemo da koristimo toalet, a ako ogladnimo možemo da jedemo vlastiti izmet."

„Posle gotovo čitavog dana, kad smo počele da vičemo i protestujemo u toj sobi, krenuli su da nam prete da će nas silovati ako ne ućutimo."

„Mlađi demonstranti podižu raspoloženje"

Twitter Žena je tokom protesta zapalila maramu, koju je ranije nosila na glavi

Demonstrantkinja uhapšena u jednom od gradova na jugu Irana rekla je za BBC da su čak i pripadnice snaga bezbednosti pretile zatvorenicama seksualnim napadima.

„Policajka koja nas je upisivala u pritvorskom centru tražila je moje ime i nazvala me prostitutkom", rekla je Ferešteh, što joj nije pravo ime.

„Kad sam se požalila, rekla je da ako nastavim tražiće od jednog od braće [muških čuvara zatvora] da se pozabavi mnome."

„Držali su više od 80 ljudi u jednom sobičku. Svi smo bili ljuti i u bolovima", dodao je Behzad, još jedan demonstrant držan u velikom pritvorskom centru u Teheranu.

„Oduzeli su nam mobilne telefone i pretražili nam slike, snimke i poruke da bi videli da li smo delili vesti o protestu i, ako jesmo, unosili su to u naše dosijee."

„Narednog jutra su nas izveli pred sudiju. Odustali su od optužnice i pustili većinu tinejdžerki."

„Ali sudija je postavljao kratka pitanja odraslima i odlučivao o našoj sudbini na osnovu te kratke sudske sesije."

On je rekao da je pušteno oko deset odsto ljudi sa kojima je uhapšen i da se odustalo od optužnice protiv njih, dok su ostali pušteni uz kauciju do određivanja datuma suđenja za njihove navodne zločine.

Drugi demonstrant, držan dva dana u pritvoru u Teheranu, rekao je za BBC da su uprkos „neprijateljstvima" mlađi pritvorenici „podizali raspoloženje".

„Bio sam sa demonstrantkinjama mlađim od 25 godina. Nekima od njih su lica bila krvava, ali su se smeškale, ćaskale, šalile."

„Jedna od njih je tražila da se i ja smešim i dodala da smo pobednici jer smo u pravu."

Pogledajte snimke protesta u Iranu:

