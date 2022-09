Strah od sabotaže na dnu baltika: Da li je curanje gasa iz Severnog toka 1 i 2 splet nesrećnih okolnosi ili namerne eksplozije?

Curenje gasa u Baltičko more iz tri odvojena curenja na Severnom toku 1 i 2 usred tvrdnji seizmologa u Švedskoj i Danskoj o podvodnim aktivnostima, što verovatno ukazuje na eksplozije i spekulacije o sabotaži.

Seizmograf na danskom ostrvu Bornholm, u blizini mesta gde je došlo do curenja, zabeležio je dva udara u ponedeljak, na dan kada je pritisak u gasovodima Severni tok 1 i 2 pretrpeo dramatične padove, saopštio je nemački centar za geološka istraživanja GFZ, piše "Gardijan". Let danske vojske iznad curenja doneo je zapanjujuće slike sa pukotina, uključujući i onu koja prikazuje mehuriće gasa na površini mora. Seizmograf je zabeležio gotovo tišinu sve do 2 ujutro po