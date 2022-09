Bugarska i Poljska poručile svojim građanima: Odmah napustite Rusiju

SOFIJA, VARŠAVA - Vlade Bugarske i Poljske pozvale su svoje državljane koji su još u Rusiji da odmah napuste tu zemlju.

Kako navodi „Gardijan”, to bi mogao da bude potez koji će dovesti do još većih gužvi na graničnim prelazima, s obzirom na to da sve više ljudi beži iz Rusije od mobilazacije. Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske pozvalo je u utorak u saopštenju građane te zemlje da se „uzdrže od putovanja u Rusku Federaciju” i savetovalo da bugarski državljani u Rusiji „razmotre mogućnost da što pre napuste zemlju, koristeći trenutno dostupna prevozna sredstva”. Slično saopštenje