Novakova lekcija Anduharu

Novak Đoković je bez većih problema došao do plasmana u četvrtfinale turnira u Tel Avivu.

Sedmi teniser sveta je posle 16 godina zaigrao u Izraelu, a u drugom kolu je prosto protutnjao do pobede protiv Španca Pabla Anduhara, 6:0, 6:3 posle 86 minuta igre. Bio je to prvi Novakov takmičarski meč na jednom turniru, posle tačno 81 dan i onog finala Vimbldona kada je savladao Nika Kirjosa. Protiv Anduhara je lagano stigao do pobede, požurio je, videlo se da je želeo da svima pokaže koliko se uželeo pobeda. Bio je to njihov prvi sudar posle deset i po godina