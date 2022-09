Marina Maljković: Možemo mirno da spavamo

Selektorka Srbije Marina Maljković nije bila tužna nakon poraza njene selekcije od SAD-a u četvrfinalu Mundobasketa 88:55. „Bila sam i ranije zadovoljna i srećna, ali ovo mi je leglo najiskrenije.

Sve je išlo normalnim putem i pobede i porazi. Sve je prošlo kroz lepu energiju, logičan tok, bez ikakvih turbulencija. Osećam se dobro jer koliko god da nemaju u nekim momentima talenta, ali sada će one malo da se uobraze. Šalim se, to im nikada neće biti dozvoljeno. Koliko god da nisu imale nikakvog znanja i svega, uvek su me gurale svojim predanim radom i meni je to najvažnije. Kao i svojim ljudskim osobinama. Osećaj jedne ispunjenosti jer smo odradili najboljeg