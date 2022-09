Predsednik Vučić se sastao sa ambasadorom Hilom: Razgovor o bilateralnoj saradnji sa SAD posle serije sastanaka u Njujorku (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa ambasadorom SAD Kristoferom Hilom.

Predsednik Vučić i ambasador Hilom razgovarali su o bilateralnim odnosima i jačanju saradnje u svim oblastima, uključujući energetiku i o ključnim problemima u regionu Zapadnog Balkana. "Razgovarao sam sa ambasadorom Hilom o detaljima bilateralne saradnje, pogotovo u svetlu niza uspešnih sastanaka koje smo u Njujorku imali sa #US zvaničnicima tokom #UNGA77", poručio je predsednik Vučić.