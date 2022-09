Red sunca, red kiše: I leto i jesen u jednom danu, evo kakvo nas vreme očekuje danas

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od 9 na jugu do 16 stepeni na severu, a najviša dnevna iznosiće od 21 do 26 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak južni i jugoistočni, prognozira RHMZ. U Beogradu nas očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme, u toku dana povremeno moguća kiša. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 16, a najviša dnevna iznosiće oko 26 stepeni. Duvaće slab do umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar.