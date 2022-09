Letnje temperature do nedelje, a onda pad

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, ujutru ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne u Vojvodini i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od 10 do 17, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, ujutru sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura biće oko 17, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. Prema izlgedima vremena do 7. oktobra, biće promenljivo oblačno, u subotu i dalje toplo, a od nedelje, posebno početkom sledeće sedmice, temperatura u padu.