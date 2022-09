Danas prijatno vreme, biće skoro +30! U ovim delovima Srbije će biti kiše, a pogledajte kakva je vikend pred nama

Prema vremenskoj prognozi za petak, minimalna temperatura u Srbiji biće 10°C, dok će maksimalna biti 29°C.

Prema vremenskoj prognozi za petak, minimalna temperatura u Srbiji biće 10°C, dok će maksimalna biti 29°C. U Srbiji u petak toplo sa dužim sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Samo će u toku jutra i kasnije uveče na severu Vojvodine biti kratkotrajne kiše, a u ostalim krajevima suvo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 17°C, a maksimalna od 25°C na severu do 29°C na jugu Srbije. Uveče na