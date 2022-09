U Srbiji sutra do 29 stepeni, posle podne kiša

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo vreme, u drugom delu dana sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa jakim pljuskom, gradom i jakim i olujnim vetrom u zoni pljuska. Tokom noći postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na planinama povremeno i jak, krajem dana u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 22 na jugu do 29 na zapadu zemlje, prenosi Tanjug. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo, posle podne i uveče sa kišom i