Vučić nemačkom izaslaniku: Neće biti nezavisnog Kosova onako kako ga planirate

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas nemačkom izaslaniku za Zapadni Balkan Manuelu Saracinu da "neće biti nezavisnog Kosova" onako kako to Berlin planira.

Prethodno je nemački diplomata izjavio kako u vezi sa formiranjem Zajednice srpskih opština (ZSO) na Kosovu, neće biti dopuštemo stvaranje "nove Republike Srpske".

"Nisam znao da o tome odlučuju Nemci, dobro je da je to gospodin Saracin javno rekao. Ja mogu njemu da poručim, a izuzetno ga cenim, neće biti ni nezavisnog Kosova kako ga planirate", rekao je Vučić u Sofiji odgovarajući na pitanja novinara posle otvaranja gasnog interkonektora Bugarska - Grčka.

Upitan za naslovnu stranu hrvatskog nedeljnika Ekspres koji ga je uporedio sa Adolfom Hitlerom, Vučić je rekao da je to sloboda medija i da "svako može da objavi šta hoće".

"Ipak, jedna stvar mi je zaparala uši. Zamislite da oni koji su Hitlera dočekivali s cvećem govore to onima koji su se protiv njega borili od prvog dana. To više govori o onima koji su to napravili", kazao je predsednik Srbije.

Vučić je ocenio da će svakako imati teške posledice po Srbiju geopolitička dešavanja oko Ukrajine i odluke Rusije o pripajanju četiri ukrajinska regiona.

Vućić je upozorio na navijački diskurs u Srbiji gde 80 odsto ljudi navija za rusku stranu, a 20 za Ukrajinsku i gde ima i 10 odsto ljudi koji gledaju kako će Srbiji biti.

"Štitite srpske interese samo ako brinete o Srbiji a ne o nekom drugom", rekao je Vučić dodajući da se ne mogu izmeniti ti stavovi i da on "neće nikome da se dodvorava", da su strasti i emocije suviše jake u zemlji, ali da je potrebno da se rukovodstvo ne rukovodi emocijama nego zdravim razumom.

"To su za nas užasne posledice i u političkom i u ekonomskom i u svakom drugom smislu. Bićemo pod još većim pritiskom", rekao je Vučič.

Osvrnuo se i na to da su neki omalovažavali moguće pritiske, a onda su, kako je rekao, u jednom danu stigle najave o mogućem pozivu Evropskog parlamenta da se prekinu pregovori sa EU, pa su rekli da neće biti napretka na putu ka EU, pa da neće biti bezviznog režima, pa da će uvesti Srbiji sankcije.

"Ako to nije pritisak onda mi recite šta jeste", rekao je Vučić.

On je rekao da se ni danas nije libio da ukaže na drugačiju poziciju Srbije, ali i na njenu potrebu da bude deo sveta i da sarađuje s njim i da preživi.

Po pitanju sankcija Rusiji on je rekao da se Srbija bori za svoju politiku dok god može, a da je njena politika definisana zaključkom Saveta za nacionalnu bezbednost.

(Beta, 10.01.2022)