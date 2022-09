"Jednom je jedan čovjek nešto reka": Kum Jovice Vukotića nakon likvidacije Zvicera:"Šta su ti profesionalne ubice i kuću mu znaju"

Nakon što je objavljeno da je ubijen Radoje Zvicer u Panami, na društvenim mrežama oglasio se i kum nedavnog likvidiranog vođe škaljarskog klana, Jovice Vukotić.

- Slavimo, slavimo ovaj divan dan - napisao je on. On je dodao: "Ja mislim da se sada i naša vila smije", naveo je on. "Šta su ti profesionalne ubice, i kuću mu znaju!", napisao je on. On je podelio i čitulju Vukotića. - Mili od rođenja pa do groba u čovjeku ista borba, ljubav i strah za čoveka vode rad. Nastavićemo tamo đe si ti stao dok se i poslednji ker koji te je kukavički i pred porodicom upucao ne istemelji sa lica zemlje. Odmori mili - piše u čitulji iznad