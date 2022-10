Sin osumnjičen za ubistvo majke na Voždovcu

Policija je uhapsila Đ. M. (26) zbog sumnje da je u stanu u Ulici vojvode Stepe na Voždovcu ubio svoju 61-godišnju majku. Kako se sumnja, on je svojoj majci zadao više udaraca tupim predmetom u glavu, koja je usled zadobijenih povreda preminula. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su osumnjičenog kojem je određeno zadržavanje do 48 časova, prenosi Tanjug. On će, uz krivičnu prijavu,