SOFIJA - „Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, jer se bori za svoju politiku gde god može, a naša politika je definisana zaključkom Saveta za nacionalnu bezbednost”, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za medije nakon ceremonije povodom puštanja novog interkonektora između Bugarske i Grčke danas u Sofiji, prenosi Tanjug.

Vučić je dodao da će Srbija posle novih dešavanja na geopolitičkoj sceni biti pod još većim pritiskom i ukazao da je do sada naša zemlja i u najmanjoj krizi izvlačili uvek deblji kraj, a da sada u najvećoj krizi treba da pokuša sebe da spase. Vučić je, na konstataciju da Ukrajina traži što hitniji prijem u NATO, da je Rusija pripojila ukrajinske teritorije, i pitanja kakve posledice će takva situacija imati po našu zemlju, kazao da će one po Srbiju biti teške. On