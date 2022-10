Izvadio nož da se obračuna, pa pobegao: Uhapšen mladić (22) iz Kraljeva, policija kod njega pronašla i oružje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Кraljevu uhapsili su neposredno nakon izvršenja krivičnog dela J. M. (22) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Кako se sumnja, on je dvadesetdvogodišnjem muškarcu pretio nožem ispred njegove porodične kuće, nakon čega se udaljio sa lica mesta. Policijski službenici su ubrzo uhapsili J. M. kod kojeg je pronađen nož. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Кraljevu.