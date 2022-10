Nemačka: Prosečna potrošnja roditelja na odgajanje deteta do 18. godine oko 150.000 evra

Nemački Savezni zavod za statistiku objavio je rezultate istraživanja po kojima prosečna potrošnja roditelja na odgajanje deteta do 18. godine iznosi oko 150.000 evra.

Do šeste godine, mesečni troškovi su oko 587 evra na mesečnom nivou, a u njih ulaze ishrana, pelene, igračke, smeštaj i odeća, a nisu uključeni početna oprema za bebe, koja košta oko 3.000 evra, kao i mogući troškovi nege, objavili su nemački mediji. Mesto u vrtiću plaća se oko 400 evra, ali iznos varira od regiona do regiona. Od upisa u školu do 12. godine finansiraju se izleti tokom godišnjih odmora, hobiji i školski izleti, kao i proslava rođendana. Pametni