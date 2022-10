Bokseri Vanić i Kamešničanin bez medalja na EP za juniore u Montesilvanu

Novopazarski bokseri Dženis Vanić i Admir Kamešničanin nisu uspeli da osvoje medalje na Evropskom prvenstvu za juniore u italijanskom Montesilvanu.

U kategoriji do 63 kilograma, borac Dandija Vanić je u četvrtfinalu jednoglasnom odlukom sudija poražen od Mustafe Šahina iz Turske. Kamešničanin je u četvrtfinalnom duelu kategorije do 48 kilograma prekidom u prvoj rundi eliminisan od Irca Džejmija Kolinsa. Prethodno je u drugom kolu kategorije do 52 kilograma takmičenje završio Nermin Mujdragić iz Dandija, koji je prekidom u trećoj rundi izgubio od Engleza Lejtona Birčhola. M. Minić Podeli