Vizija saradnje i čvrstog partnerstva, temelj naših odnosa sa prijateljima: Predsednik Vučić na ručku sa Orbanom i Nehamerom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je razgovore sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Republike Austrije Karlom Nehamerom na ručku koji je za goste priredio domaćin.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Vizija saradnje i čvrstog partnerstva, jedan je od temelja naših odnosa sa prijateljima. O tome razgovaramo čak i na ručku koji nam je priredio naš tradicionalno sjajan domaćin @orbanviktor", poručio je predsednik Srbije na Instagramu. (Kurir.rs) Kurir