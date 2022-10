Danas malo svežije vreme, ponegde kratkotrajna kiša

U Srbiji će danas biti svežije i promenljivo vreme, uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru u severnim, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od šest do 13 stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni, javlja Beta. U Beogradu će biti svežije, uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar i prolazno naoblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od devet do 13 stepeni, najviša dnevna oko 19 stepeni. Većina hronično obolelih osoba može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke