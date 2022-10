Ukrajina i Rusija: „Mirovni plan“ Ilona Maska izazvao bes Kijeva

BBC News pre 53 minuta

Razmišljanja Ilona Maska, jednog od najbogatijih ljudi na svetu, o ratu u Ukrajini koje je podelio sa milionima pratilaca na Tviteru, izazvalo je mnogo komentara, kao i bes mnogih Ukrajinaca, među kojima i predsednika Vladimira Zelenskog.

Osnivač kompanija Tesla i SpejsIks napisao je najpre na društvenoj mreži da bi jedan od mogućih, iako malo verovatnih, ishoda sukoba u Ukrajini mogao da bude nuklearni rat, a potom je pozvao pratioce da glasaju za njegov „mirovni plan", koji bi, po njegovom mišljenju, mogao da pomogne da se rat okonča.

Deo njegovog predloženog „plana" je da Ukrajina ustupi Rusiji deo teritorije.

Mask, koji ima blizu 108 miliona pratilaca, predložio je:

Ponovno održavanje referenduma u ukrajinskim regionima regionima, pod nadzorom UN (Rusija se povlači ako je volja naroda takva)

Poluostrvo Krim - koje je Rusija anektirala 2014. godine - formalno postaje deo Rusije (Mask smatra da je „tako bilo od 1783. do greške Nikite Hruščova" - posleratnog uticajnog komunističkog zvaničnika Sovjetskog Saveza)

obezbeđeno snabdevanje vodom Krima

Ukrajina ostaje neutralna država

Mask je dodao da je „vrlo verovatno da će ishod biti upravo takav, samo je pitanje koliko će ljudi izgubiti život pre toga".

U odgovoru Masku, Zelenski je objavio sopstvenu anketu, pitajući korisnike da li im se najbogatiji čovek na svetu više dopadao dok je podržavao Ukrajinu.

I drugi Ukrajinci su kritikovali Maska.

Odlazeći ambasador Ukrajine u Nemačkoj Andrej Melnik upotrebio je sočnu psovku, koju je opisao kao njegov „veoma diplomatski odgovor".

U odgovoru na komentar jednog korisnika da je tvitovima izazvao bes mnogih Ukrajinaca, Mask je napisao: „Mislite da želim da budem popularan - nije me briga za to. Ali mi je stalo do miliona ljudi koji će umreti uzalud za ishod koji će biti gotovo isti".

Reagovao je i Gitanas Nauseda, predsednik Litvanije, komentarišući deo Maskove ideje da „ljudi u Donbasu i na Krimu treba da odluče da li žele da budu deo Rusije ili Ukrajine".

„Dragi Ilone, ako neko pokuša da vam ukrade točkove Tesla automobila, to ne znači da je pravi vlasnik ni točkova ni automobila. Makar tvrdio da su oba točka njegova i makar i kompanija Tesla glasala za to", napisao je on na Tviteru.

Maska je kritikovao i ruski šahovski velemajstor Gari Kasparov, poznatog protivnika Putina.

„Ovo je moralni idiotizam, ponavljanje propagande Kremlja i izdaja ukrajinske hrabrosti i požrtvovanja", napisao je Kasparov.

Ruski predsednik Vladimir Putin već je proglasio četiri okupirane ukrajinske oblasti za deo Rusije, posle nepriznatih referenduma koje su Kijev i njegovi zapadni saveznici proglasili lažnim.

Rusija ne kontroliše u potpunosti nijedan od četiri oblasti - Donjeck, Lugansk, Hersonska i Zaporoška.

Deset sati nakon što je Mask objavio anketu na Tviteru, bilo je više od dva miliona glasova.

Zelenski je odgovorio sopstvenom anketom i upitao: „Koji @elonmusk vam se više sviđa? Onaj koji podržava Ukrajinu [ili] Onaj koji podržava Rusiju".

Osam sati nakon što je objavljena, u toj anketi je bilo više od 1,5 miliona glasova.

Ubrzo posle Maskovog tvita i ankete, Mihail Podoljak, savetnik predsednika Ukrajine, objavio je na Tviteru sopstveni plan za okončanje rata, uz koji je priložen i formular za glasanje.

Plan, koji Podoljak naziva „najboljom ponudom", ima tri tačke:

Ukrajina oslobađa sopstvene teritorije, među kojima i anektirani Krim

Rusija se „demilitarizuje i podleže obaveznoj denuklearizaciji i više ne može da preti drugima"

ratni zločinci će odgovarati pred međunarodnim sudom

Ukrajinske vlasti su više puta poručile da posle pokušaja formalne aneksije ukrajinskih teritorija neće pregovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Kijev je u utorak, 4. oktobra usvojio i zvaničnu odluku da sa Putinom nema pregovora, ali da su „mogući sa nekim drugim predsednikom Rusije".

Ukrajina i njeni zapadni saveznici naglasili su da ne može biti kompromisa po pitanju teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Ranije tokom rata, Mask je pružao podršku ukrajinskim vlastima, obezbedivši im satelitske komunikacione sisteme Starlink, koji su, kako su pisali pojedini mediji na Zapadu, igrali važnu ulogu u ratnim uslovima druga sredstva komunikacije nisu funkcionisala.

Mask je time stekao popularnost u Ukrajini, a Zelenski ga je potom, tokom onlajn razgovora, pozvao da poseti zemlju kada se rat sa Rusijom završi.

